Петр Павел підтримав правки до кримінального кодексу, які передбачають покарання за комуністичну пропаганду

Президент Чехії Петр Павел підписав закон, який прирівнює комуністичну ідеологію до нацистської, а також вводить кримінальне покарання за поширення комуністичної символіки та наративів. За поширення комуністичної чи нацистської пропаганди передбачається ув’язнення, повідомило видання Euractiv.

Поправку до кримінального кодексу Чехії Петр Павел підписав 17 липня. Документ передбачає криміналізацію пропаганду комуністичної ідеології, прирівнюючи її до нацистської.

Люди, які «створюють, підтримують або пропагують нацистські, комуністичні чи інші рухи, які явно спрямовані на придушення прав і свобод людини або розпалювання расової, етнічної, національної, релігійної чи класової ненависті», тепер отримуватимуть кримінальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Зазначається, що зміни до закону про криміналізацію пропаганди тоталітарних режимів ухвалили на тлі закликів низки чеських історичних установ. Зокрема, рішення щодо зміни законодавства підтримав чеський Інститут вивчення тоталітарних режимів.

Проти поправок виступила комуністична партія Богемії та Моравії (KSČM) – очільниця партії Катаржина Конечна, яка наразі є членкинею нової коаліції Stačilo (чеськ. – «Досить»), засудила рішення як політично вмотивоване.

Зазначається, що партія Конечної наразі не має місць в чеському парламенті, проте, за результатами останніх опитувань, може отримати доступ до нижньої палати під час виборів у жовтні 2025 року. Як новий закон будуть застосовувати щодо комуністичних партій на кшталт KSČM, наразі невідомо.