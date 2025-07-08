Чоловік, який демонстрував нацистську символіку, виявився іноземцем

У Києві правоохоронці затримали двох іноземців, які демонстрували нацистську символіку в центрі міста. Один із затриманих показував синьо-жовтий прапор зі свастикою, повідомили у пресслужбі поліції Києва у вівторок, 8 липня.

7 липня у соцмережах з’явилися світлини чоловіка у футболці з нацистським символом, який тримає в руках синьо-жовтий прапор з чорно-білими смугами та свастикою. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 ККУ (поширення нацистської символіки та пропаганда нацистського тоталітарного режиму).

Вже 8 липня правоохоронці розшукали та затримали порушника та його товариша, який також був одягнений у футболку із зображенням нацистської свастики.

«Поліцейські встановили особу порушника – ним виявився 27-річний іноземець. Як з’ясувалось у подальшому, останній перебував на вулиці разом зі своїм 25-річним товаришем, громадянином іншої країни, який також був одягнутий у футболку із зображенням забороненого символу тоталітарного режиму», – повідомили у пресслужбі поліції.

Громадянство фігурантів у пресслужбі поліції не уточнили.

Правоохоронці провели обшуки в орендованій квартирі іноземців та вилучили прапор, нарукавний шеврон та одяг з елементами нацистської символіки. Фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.