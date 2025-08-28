З четверга, 28 серпня, в Україні запрацювали нові правила перетину кордону для чоловіків під час воєнного стану. Державна прикордонна служба розпочала пропуск через державний кордон України чоловіків від 18 до 22 років включно. ZAXID.NET відвідав один із найбільших пунктів пропуску на Львівщині і подивився, яка там ситуація.

Перейти кордон у пункті пропуску «Шегині» вирішив 22-річний Нікіта Панасюк. Він хоче відвідати свого батька, який живе в Чехії. Така нагода випала завдяки постанові про перетин кордону для чоловіків віком 18–22 роки.

«Ми з ним не бачилися з початку війни. Хотів би поїхати до нього, зустрітися, трішки погуляти, поговорити. Ми спілкувалися тільки через WhatsApp, Telegram. Я дуже задоволений, що таку постанову зробили. Думаю, мій випадок не єдиний, дуже багато хто розлучений з сім'єю. Думаю, що це чудова можливість воз'єднатися цілою сім'єю», – розповів Нікіта Панасюк.



Перетнути кордон з Польщею вирішив і 21-річний Віталій Фридрак. Наразі вирішив перетнути кордон у тестовому режимі. А вже у понеділок – з речами. Хлопець каже: хоче влаштуватися у Варшаві на роботу.

«Планую в Варшаву поїхати, до зведеного брата, він там навчається. Думаю на рік, хочу щось заробити, щоб своє відкривати тут. Думаю, це плюс, багато молоді вернеться в Україну, зможе їхати в Польщу і назад повертатися. Багато хто вчиться і не має змоги приїхати до родини, друзів. Це лише плюс, і я радий, що так зробили», – розповів Віталій Фридрак.



26 серпня Кабінет Міністрів України оновив порядок перетину державного кордону і дозволив чоловікам віком до 22 років включно безперешкодно перетинати кордон України. Такий виїзд став можливий з 28 серпня. Влада сподівається, що молодь, яка жила за кордоном, повернеться в Україну.

«Для перетину кордону чоловікам від 18 до 22 років потрібно мати при собі паспорт, що дає право на виїзд за кордон, а також військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Відповідна норма не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2-14, зокрема на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб може здійснюватися, як і раніше, тільки у службове відрядження», – пояснила речниця 7 прикордонного Карпатського загону Світлана Бурда.

Пропуск та перевірку чоловіків від 18 до 22 років здійснюють на загальних підставах. Окремої статистики не ведуть. Прикордонники кажуть, що у пункті пропуску «Шегині», який є найбільшим серед усіх за пасажиропотоком, масового виїзду чоловіків наразі не фіксують.