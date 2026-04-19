Котлети з нуту. Рецепт дня
Смачна та поживна альтернатива м’ясним стравам, яка чудово підходить для вегетаріанського або пісного меню. Вони мають приємну текстуру, насичений смак і добре поєднуються з різними соусами та гарнірами. Особливість рецепта – нут не потрібно відварювати, достатньо лише замочити його заздалегідь. Рецепт від «Домашні кухарі».
Інгредієнти
|Нут сухий
|100 г
|Морква
|1 шт.
|Цибуля
|1 шт.
|Часник
|1–2 зубчики
|Соєвий соус
|1 ст. л.
|Борошно
|1 ст. л.
|Мускатний горіх
|½ ч. л.
|Сік лимона
|2 ст. л.
|Сіль, перець
|за смаком
|Олія (для смаження)
|за потреби
Спосіб приготування:
Крок 1
Нут замочіть у холодній воді на ніч. Вранці добре промийте та подрібніть у блендері до однорідної маси.
Крок 2
Моркву натріть на дрібній або середній тертці. Цибулю дрібно наріжте та злегка обсмажте до м’якості. Часник подрібніть.
Крок 3
Додайте підготовлені овочі до подрібненого нуту.
Крок 4
Вмішайте соєвий соус, лимонний сік, мускатний горіх, борошно, сіль і перець. Добре перемішайте до однорідної консистенції.
Крок 5
З отриманої маси сформуйте невеликі котлети, за бажанням обваляйте їх у борошні.
Крок 6
Розігрійте сковороду з олією та обсмажте котлети з обох боків до рум’яної скоринки.
Крок 7
Готові котлети подавайте гарячими з овочами, зеленню або улюбленим соусом.