Смачна та поживна альтернатива м’ясним стравам, яка чудово підходить для вегетаріанського або пісного меню. Вони мають приємну текстуру, насичений смак і добре поєднуються з різними соусами та гарнірами. Особливість рецепта – нут не потрібно відварювати, достатньо лише замочити його заздалегідь. Рецепт від «Домашні кухарі».

Інгредієнти Нут сухий 100 г Морква 1 шт. Цибуля 1 шт. Часник 1–2 зубчики Соєвий соус 1 ст. л. Борошно 1 ст. л. Мускатний горіх ½ ч. л. Сік лимона 2 ст. л. Сіль, перець за смаком Олія (для смаження) за потреби Спосіб приготування: Крок 1 Нут замочіть у холодній воді на ніч. Вранці добре промийте та подрібніть у блендері до однорідної маси. Крок 2 Моркву натріть на дрібній або середній тертці. Цибулю дрібно наріжте та злегка обсмажте до м’якості. Часник подрібніть. Крок 3 Додайте підготовлені овочі до подрібненого нуту. Крок 4 Вмішайте соєвий соус, лимонний сік, мускатний горіх, борошно, сіль і перець. Добре перемішайте до однорідної консистенції. Крок 5 З отриманої маси сформуйте невеликі котлети, за бажанням обваляйте їх у борошні. Крок 6 Розігрійте сковороду з олією та обсмажте котлети з обох боків до рум’яної скоринки. Крок 7 Готові котлети подавайте гарячими з овочами, зеленню або улюбленим соусом.