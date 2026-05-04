Інна Кардаш раніше працювала на підсанкційному телеканалі «112»

Українські правоохоронці розкрили деталі спецоперації з викриття білоруської агентки Інни Кардаш, якій інкримінують шпигунство. Для цього була проведена оперативна комбінація, в межах якої жінці створили фіктивне робоче місце. Про це повідомив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв’ю «Укрінформу», яке було опубліковане в понеділок, 4 травня.

За його словами, підозрювана була переконана, що працює у Координаційному штабі, хоча насправді перебувала в іншому приміщенні, спеціально підготовленому для контролю її діяльності. Усі матеріали, які вона отримувала, не містили реальних даних – їй навмисно передавали дезінформацію. Це дозволило контррозвідці зафіксувати її дії в межах кількамісячної спецоперації, після чого було проведено затримання.

За даними слідства, 35-річна громадянка Білорусі співпрацювала з КДБ з 2015 року, а у 2020 році була направлена в Україну для агентурної діяльності. Для прикриття вона працювала у медіа, зокрема після роботи на підсанкційному телеканалі «112» влаштувалася в одне з провідних українських видань.

Охріменко також зазначив, що наразі існують лише розмови про можливий обмін затриманої. Водночас українська сторона відкрита до конкретних пропозицій, оскільки зацікавлена у поверненні своїх громадян, які утримуються за кордоном.

«Ми відкриті до пропозицій. Нам не цікаво тримати в себе злочинців-іноземців, витрачати на них бюджетні кошти в той час, коли наші незаконно засуджені громадяни перебувають за ґратами в нелюдських умовах. Якщо комунікація матиме практичні пропозиції, ми будемо їх розглядати», – наголосив Охріменко.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки викрили та затримали шпигунку наприкінці січня 2026 року.