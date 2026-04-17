Інформацію для ударів по ТЕС збирала 17-річна дівчина

СБУ заочно оголосила підозру підполковнику російської воєнної розвідки Марату Цевелеву, який координував підготовку російських атак по Прикарпаттю.

Як повідомили в Службі безпеки України в п’ятницю, 17 квітня, у січні 2026 року серед основних цілей обстрілів в Івано-Франківській області РФ визначила Бурштинську теплову електростанцію, оборонні об’єкти та одну з ключових електропідстанцій західного регіону.

Для коригування повітряних ударів співробітник ГРУ Марат Цевелев завербував 17-річну випускницю місцевого технікуму, яка шукала швидкі заробітки у телеграм-каналах. За його інструкціями агентка спочатку провела дорозвідку біля Бурштинської ТЕС та опорної електропідстанції, щоб з’ясувати технічний стан енергооб’єктів після попередніх обстрілів.

Далі вона мала провести фото- та відеофіксацію об’єкта ЗСУ і позначити його геолокацію на гугл-карті. Після цього Цевелев доручив агентці узагальнити зібрану інформацію і направити йому через месенджер. У лютому 2026 року СБУ затримала дівчину під час фотографування військового об’єкту. У неї вилучили смартфон із доказами злочинів.

«Марат Цевелев проходить службу у 317-му морському центрі сил спеціальних операцій російського ГРУ у тимчасово окупованому Севастополі. Цей підрозділ воєнної розвідки РФ за допомогою агентурних мереж та інформаторів збирає інформацію для визначення цілей ракетних і бомбових ударів на території Україні з озброєння морського, авіаційного та наземного базування», – зазначили в СБУ.

Марату Цевелеву заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років ув’язнення. Обвинувальний акт щодо 17-річної агентки відправили до суду. За державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) їй загрожує довічне ув’язнення.