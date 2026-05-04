Жителі селища вимагають від голови громади не підписувати договір оренди

У селищі Кострижівка на Буковині виник скандал через надання промислової землі в оренду Лужанському спиртзаводу. Частина жителів виступили проти. Мешканці побоюються, що завод вивозитиме на поля барду (рідкі відходи спиртового виробництва), що негативно вплине на повітря, як це було пів року тому в Чернівцях.

Жителі Кострижівки зібралися перед селищною радою на протест 29 квітня. Про це повідомили в «Суспільне.Чернівці». Люди вимагали від селищного голови не підписувати договір про оренду землі з Лужанським спиртзаводом. Мешканці заявляли, що через потенційне вивезення відходів із заводу в їхньому селищі може погіршитися стан повітря, води та ґрунтів.

«Я – мама трьох дітей. Вважаю, що це є екологічна катастрофа для нашого селища, а також для дітей, для здоров’я всіх тут. Я проти того, щоб тут скидали відходи», – розповіла місцева жителька Юлія Боднарюк.

Жителі дізналися, що Лужанський спиртзавод орендуватиме ділянку біля селища лише тоді, коли побачили техніку на фільтраційних полях колишнього цукрового заводу. Вирішили провести збори та зібрати підписи проти оренди. Наразі вже є 200 підписів.

Селяни побоюються, що виникне складна екологічна ситуація, як нещодавно було в Чернівцях. Тоді Лужанський спиртзавод незаконно зливав барду в міську каналізацію. Від цього страждали містяни, оскільки постійно був сморід на вулицях. У січні 2026 року працівники водоканалу виявили незаконну врізку від очисних споруд Лужанського спиртзаводу. Тоді примусово під наглядом поліції її заблокували.

Голова громади Віталій Берковський розповів «Суспільне.Чернівці», що ділянку площею 9 га виставили на торги через систему Prozorro. Раніше на цій землі працював цукровий завод і сюди надходили відходи з його виробництва. Понад 13 років завод не працює, відповідно, цю локацію не використовують. За словами голови, на аукціон подалися двоє учасників. Лужанський спиртзавод запропонував найвищу ціну оренди – 600 тис. грн за рік і став переможцем. Вже після торгів представники спиртзаводу повідомили посадовця, що сюди планують вивозити барду.

«У мене єдине запитання було – для чого вони хочуть орендувати цю ділянку? Зразу відповіли — для вивезення так званої барди», – зазначив Віталій Берковський.

Керівник Лужанського спиртового заводу Богдан Білейчук детально коментувати ситуацію в Кострижівці відмовився. Однак він підтвердив, що роботи з підготовки території там справді ведуть. «Це наші проблеми. Це є наші внутрішні справи. Ми поки виграли аукціон, але нічого ще не робимо. Прибрали там поки трохи. Будемо робити документи. Далі побачимо», – відповів він.

Барду планують вивозити на колишні фільтраційні поля цукрового заводу/ «Суспільне.Чернівці»

Водночас, за словами Віталія Берковського, проводити будь-які роботи на ділянці спиртзавод мав би вже після підписання договору про оренду. Наразі документ не підписаний, підприємство має це зробити до 13 травня. Голова громади додав, що підпише договір (щоб не порушувати правила проведення торгів), однак планує одразу його розірвати, зважаючи на протести мешканців.

Еколог, доктор технічних наук Чернівецького національного університету Сергій Борук зазначив в коментарі «Суспільне.Чернівці», що технологія вивезення барди на фільтраційні поля вважається застарілою.

«Барда містить велику кількість компонентів, які швидко розкладаються та утворюють леткі речовини. Зазвичай до тижня йде процес розкладу, фактичне гниття. І сморід, який виникає, буде сильнішим. У Чернівцях у каналізації барда трохи розводилась іншими водами», – пояснив еколог.

Він зазначив, що спиртзавод мав би збудувати очисні споруди. Якщо барду вивозити на фільтраційні поля та залишати там, вона забруднить повітря, воду і ґрунт. На його думку, згодом це може негативно вплинути на здоровʼя мешканців.