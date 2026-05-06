Інспектор митного поста «Угринів» пропустив товар без належного формлення

Співробітники ДБР спільно з прокурорами викрили державного інспектора митного поста «Угринів» Львівської митниці Віталія Пюру, який дозволив переміщення через кордон техніки на майже 7 млн грн без належного оформлення та сплати платежів.

Як повідомили у середу, 6 травня, у теруправлінні ДБР та прокуратурі Львівщини, у вересні 2023 року інспектор митниці пропустив через кордон без належного оформлення автомобіль Renault, який їхав через смугу руху «червоний коридор» з території Польщі.

«Попри очевидну наявність товару, який підлягав декларуванню та оподаткуванню, інспектор не зафіксував його у документах і не провів митний огляд. Натомість завершив оформлення та дозволив виїзд автомобіля з пункту пропуску. У такий спосіб без сплати обов’язкових платежів було імпортовано зарядні станції, акумулятори та ігрові консолі провідних світових брендів загальною вартістю майже 7 млн грн», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Митнику Віталію Пюрі оголосили підозру

За версією слідства, щоб приховати порушення, інспектор вніс до автоматизованої системи митного оформлення неправдиві відомості. Замість техніки він вказав «засоби гігієни» вагою 43 кг та вартістю близько 1,7 тис. грн. У результаті протиправних дій державний бюджет України недоотримав понад 1,35 млн грн податку на додану вартість.

Інспектору митниці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 ККУ). Правоохоронці не розголошують прізвище митника. За даними ZAXID.NET, підозру отримав державний інспектор Віталій Пюра.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.