Група оповіщення під час перевірки документів з'ясувала, що чоловік підлягав призову

У Дніпрі помер військовозобов'язаний чоловік, якого представники ТЦК та поліції зупинили під час перевірки військово-облікових документів. Йому стало зле під час проходження ВЛК. Про це у понеділок, 11 травня, повідомили у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.

За даними ТЦК, подія сталася 5 травня. Група оповіщення у складі військовослужбовців районного ТЦК та представника Нацполіції зупинила чоловіка для перевірки документів. У центрі комплектування заявили, що він порушував правила військового обліку та підлягав призову на військову службу.

Під час проходження військово-лікарської комісії чоловікові стало зле. На місце викликали бригаду швидкої допомоги. Медики протягом приблизно 45 хв намагалися надати необхідну допомогу, однак згодом констатували смерть чоловіка.

Наразі за фактом інциденту призначили службове розслідування та відкрили кримінальне провадження. У Дніпропетровському обласному ТЦК заявили, що співпрацюють із правоохоронцями та надають необхідну допомогу слідству.

Нагадаємо, у Кривому Розі 22 квітня в одному з районних ТЦК помер військовозобов’язаний чоловік 1975 року народження. За попередньою інформацією, причиною смерті стала серцева недостатність.