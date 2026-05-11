Усі події безкоштовні для мешканців Львівської громади

У Львові цього тижня молодь запрошують на безкоштовні події від мережі молодіжних просторів «Твори». У програмі – шаховий турнір, зустрічі молодіжного клубу, творчі майстер-класи та активності для знайомств і спілкування.

Організатори зазначають, що всі події є безкоштовними та відкритими для молоді Львівської громади. Частина заходів потребує попередньої реєстрації. Учасники зможуть не лише цікаво провести час, а й знайти нові знайомства, спробувати себе у творчих активностях та долучитися до молодіжної спільноти міста.

Перелік подій та розклад:

МолоДвіжЦентр. Львів (вул. Скорика, 31)

Понеділок, 11 травня

16:00–18:00 – тренінг на тему «Слухати і чути. Конфліктологія».

Середа, 13 травня

10:00–12:00 – Kittens Ukraine – навчально-розвивальні заняття для малюків.

Пʼятниця, 15 травня

17:30–19:30 – молодіжний клуб «TEEN POINT».

Субота, 16 травня

15:00–17:00 – психоедукаційний курс «Усвідомлене Я».

Неділя, 17 травня

15:00–16:00 – письменницькі заходи (відкрита, без попередньої реєстрації)

Urban Camp Lviv (вул. Патона, 6)

Четвер, 14 травня

17:00 – майстер-клас зі скейтбордингу (за попередньою реєстрацією).

Субота, 16 травня

11:00 – турнір із настільного тенісу (за попередньою реєстрацією)

Неділя, 17 травня

16:00 – майстер-клас із графіті – створення робіт балончиками на дерев’яних панелях (за попередньою реєстрацією).

Pixlab.prostir. Львів (вул. Городоцька, 285а)

Пʼятниця, 15 травня

10:00–19:00 – шаховий турнір

Lviv Open Lab (пр. Червоної Калини, 58)

Пʼятниця, 15 травня

16:00 – Міко.lab: виготовлення грибних блоків-біофільтрів.