Скейтбординг, психологія та графіті: безкоштовні події для молоді у Львові
Добірка анонсів до 17 травня
У Львові цього тижня молодь запрошують на безкоштовні події від мережі молодіжних просторів «Твори». У програмі – шаховий турнір, зустрічі молодіжного клубу, творчі майстер-класи та активності для знайомств і спілкування.
Організатори зазначають, що всі події є безкоштовними та відкритими для молоді Львівської громади. Частина заходів потребує попередньої реєстрації. Учасники зможуть не лише цікаво провести час, а й знайти нові знайомства, спробувати себе у творчих активностях та долучитися до молодіжної спільноти міста.
Перелік подій та розклад:
МолоДвіжЦентр. Львів (вул. Скорика, 31)
Понеділок, 11 травня
16:00–18:00 – тренінг на тему «Слухати і чути. Конфліктологія».
Середа, 13 травня
10:00–12:00 – Kittens Ukraine – навчально-розвивальні заняття для малюків.
Пʼятниця, 15 травня
17:30–19:30 – молодіжний клуб «TEEN POINT».
Субота, 16 травня
15:00–17:00 – психоедукаційний курс «Усвідомлене Я».
Неділя, 17 травня
15:00–16:00 – письменницькі заходи (відкрита, без попередньої реєстрації)
Urban Camp Lviv (вул. Патона, 6)
Четвер, 14 травня
17:00 – майстер-клас зі скейтбордингу (за попередньою реєстрацією).
Субота, 16 травня
11:00 – турнір із настільного тенісу (за попередньою реєстрацією)
Неділя, 17 травня
16:00 – майстер-клас із графіті – створення робіт балончиками на дерев’яних панелях (за попередньою реєстрацією).
Pixlab.prostir. Львів (вул. Городоцька, 285а)
Пʼятниця, 15 травня
10:00–19:00 – шаховий турнір
Lviv Open Lab (пр. Червоної Калини, 58)
Пʼятниця, 15 травня
16:00 – Міко.lab: виготовлення грибних блоків-біофільтрів.