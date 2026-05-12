У Фастівському районі постраждав дитячий садок

У ніч на вівторок, 12 травня, російські війська після завершення так званого триденного перемир’я знову атакували українські міста ударними безпілотниками. Під ударами опинилися Київщина, Київ та Дніпро.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що у Фастівському районі Київської області через атаку дронів постраждав дитячий садок – там загорілася покрівля будівлі.

У сусідньому чотириповерховому житловому будинку вибуховою хвилею вибило вікна. Також пошкоджень зазнали два приватні будинки. Попередньо, обійшлося без постраждалих. На місцях ударів працюють рятувальники та екстрені служби. Влада проводить фіксацію руйнувань і ліквідовує наслідки атаки.

У Києві уламки збитого безпілотника впали на дах 20-поверхового житлового будинку в Оболонському районі. Через це спалахнула пожежа. Інформація щодо масштабів пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, в області внаслідок російських атак загинула одна людина, ще четверо дістали поранення. Протягом доби окупанти понад 20 разів били по п’яти районах регіону, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби.

33-річного чоловіка, який постраждав під час атаки на Дніпро, госпіталізували. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. На Синельниківщині обстрілів зазнали Дубовиківська, Миколаївська та Роздорська громади. Унаслідок атак пошкоджено приватні будинки, господарську споруду та автомобіль. Там загинув чоловік, ще одна жінка отримала поранення.

Також під ударом опинився Павлоград. У місті пошкоджено дев’ятиповерховий будинок і автомобілі. Постраждали двоє чоловіків. Одного з них, 36-річного місцевого жителя, госпіталізували у стані середньої тяжкості. Інший, 44-річний чоловік, проходитиме амбулаторне лікування.

На Харківщині російські війська атакували ударним БпЛА територію підприємства у селищі Великий Бурлук. За даними ДСНС, загорівся автобус, а також вантажний автомобіль.

Нагадаємо, 8 травня Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія погодили встановлення триденного режиму тиші, який триватиме 9, 10 та 11 травня.

10 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни не дотримуються режиму тиші у зонах бойових дій, але не здійснювали масованих атак.