Володимир Зеленський розповів про російські штурми під час перемирʼя

Володимир Зеленський заявив, що росіяни не дотримуються режиму тиші у зонах бойових дій, але не здійснювали масованих атак. Україна дзеркально реагує на дії Росії. Про це Володимир Зеленський розповів під час відеозвернення у неділю, 10 травня.

Володимир Зеленський зазначив, що, незважаючи на домовленість щодо триденного режиму тиші, російські військові здійснювали обстріли прифронтових громад. Також окупанти активно діють у зонах бойових дій і за два дні здійснили 150 штурмів. Водночас президент відзначив, що росіяни не здійснювали масованих атак на Україну, а українська сторона відповіла дзеркально, утримавшись від далекобійних ударів по Росії.

«На фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається. Усі наші українські підрозділи діють дзеркально, захищають наші позиції саме так, як потрібно. Вчора й сьогодні Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак. У подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що якщо Росія відновить масовані атаки по Україні, то одразу отримає аналогічну відповідь.

Окремо Володимир Зеленський відзначив готовність Володимир Путін до зустрічі на рівні лідерів. Президент України наголосив, що саме Україна підштовхнула російського диктатора до реальної дипломатії.

«Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей – трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувалися до зустрічей, – то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну – і надійно гарантувати безпеку», – зазначив президент України.

Також Володимир Зеленський запевнив, що підготовка до обміну полоненими за формулою «1000 на 1000» триває. Президент висловив упевненість, що обмін відбудеться, наголосивши, що в цьому зацікавлена американська сторона.

«Український координаційний штаб передав списки на 1000 російській стороні. Було американське посередництво в цій домовленості щодо обміну – відповідно, розраховуємо, що американська сторона буде активна у забезпеченні виконання цих домовленостей», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 8 травня Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія погодили встановлення триденного режиму тиші, який триватиме 9, 10 та 11 травня. Також американський президент анонсував масштабний обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000».

Ввечері того ж дня на сайті Офісу Президента опублікували указ Володимира Зеленського, яким на час проведення параду 9 травня у Москві виключили територіальний квадрат Красної площі з плану застосування українського озброєння. У документі зазначалося, що рішення ухвалили «з гуманітарною метою» в межах домовленостей щодо режиму тиші.