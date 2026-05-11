Kusum Healthcare можуть відмовити у сертифікаті GMP

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками рекомендувала відмовити компанії Kusum Healthcare у видачі сертифіката відповідності вимогам належної виробничої практики (GMP). Таке рішення ухвалили під час засідання 8 травня, повідомляє Pharma Media.

Інспекція стосувалася виробництва нестерильних лікарських засобів, зокрема таблеток, капсул, гранул, супозиторіїв, м’яких лікарських форм, а також рідин для зовнішнього та внутрішнього застосування.

Під час перевірки оцінювали процеси контролю якості, включно з тестуванням мікробіологічної чистоти та фізико-хімічними дослідженнями продукції.

Водночас Держлікслужба рекомендувала видати GMP-сертифікати низці інших виробників:

турецькій компанії World Medicine,

індійським Mankind Pharma, Natco Pharma, Theon Life Science Industries,

пакистанській Lucky Core Industries.

Звіти щодо тайської Mega Lifesciences та індійської Premium Serums and Vaccines інспектори повернули на доопрацювання.

Що відомо про Kusum Healthcare?

Kusum Healthcare – індійська фармацевтична група, заснована у 1994 році. Компанія входить до числа найбільших виробників лікарських засобів в Україні та працює на ринках Індії, України, Казахстану, Кенії, Молдови, Узбекистану, Мʼянми, Мексики та Філіппін.

До складу групи входять чотири виробничі майданчики – три в Індії та один в Україні, а також два науково-дослідні центри. Компанія випускає таблетки, капсули, гранули, креми, мазі, супозиторії, шампуні та рідкі лікарські форми.

Український підрозділ «Кусум Фарм» спеціалізується на препаратах для лікування серцево-судинних, гастроентерологічних та ендокринних захворювань, зокрема цукрового діабету. В Україні зареєстровано понад 60 препаратів виробництва компанії. Серед найвідоміших брендів – «Німід», «Фуцис», «Серрата», «L-Цет» та «Золопент».

За даними YouControl, кінцевим бенефіціаром та власником ТОВ «Кусум» в Україні є індійський бізнесмен Раджив Гупта. Він також зазначений як керівник компанії.

До слова, АМКУ арештував рахунки двох найбільших фармацевтичних дистриб’юторів країни – «Оптіма-Фарм» та «БаДМ». Раніше компанії оштрафували більш ніж на 4 млрд грн за антиконкурентні дії – дистриб’ютори узгоджували ціни на популярні препарати, зокрема «Спазмалгон», «Евказолін аква» та «Біфрен», що обмежувало конкуренцію.