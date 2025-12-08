Склад «БаДМ» знищено у Дніпрі

Внаслідок російської ракетно-дронової атаки у Дніпрі був повністю знищений розподільчий центр одного з найбільших фармацевтичних дистриб’юторів України – компанії «БаДМ». Удару ворог завдав 6 грудня, про наслідки та масштаби атаки компанія повідомила у Фейсбук.

Йдеться про логістичний комплекс площею 43 тис. м2, разом із запасами ліків та виробів медичного призначення. За оцінками компанії, внаслідок атаки було знищено продукції на суму понад 5 млрд грн, пише «Економічна правда» з посиланням на представників дистриб’ютора.

У результаті обстрілу, попри масштабні руйнування, обійшлося без постраждалих.

Компанія повідомила, що незважаючи на руйнування, продовжує працювати у звичайному режимі. «Наразі відбувається зміна логістичної моделі, і ми робимо все можливе, щоб мінімізувати вплив на доступність ліків та забезпечити безперебійне постачання для аптек і лікувальних закладів по всій країні, включаючи найвіддаленіші та прифронтові населені пункти України», – йдеться у повідомленні компанії. «БаДМ» наголошує, що це вже третя атака Росії на фармацевтичну інфраструктуру компанії.

Що відомо про «БаДМ»?

Компанія «БаДМ» є найбільшим фармдистриб’ютором України та володіє складськими комплексами загальною площею близько 60 тис. м2. Це не перша атака на логістичну інфраструктуру компанії. Російські війська вже знищували комплекси «БаДМ» у Київській та Полтавській областях.

Окрім «БаДМ», упродовж останніх місяців під ударами опинився й другий за величиною фармдистриб’ютор країни – компанія «Оптіма-Фарм». 15 листопада росіяни влучили у склад компанії в Дніпрі, а 25 жовтня зруйнували складський комплекс та офіс «Оптіма-Фарм» у Києві. Попередні збитки тоді оцінили у 100 млн доларів, удар знищив близько 20% місячного запасу ліків в Україні. Власниками «БаДМ» є Олександр Дитятковський, Олександр Суходольський та Ігор Суходольський.