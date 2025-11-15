Один зі складів компанії «Оптіма-Фарм»

Російські військові знищили черговий склад другого найбільшого фармацевтичного дистриб'ютора України – компанії «Оптіма-Фарм». Про це у суботу, 15 листопада, пише «Економічна правда» з посиланням на повідомлення компанії.

За даними «Економічної правди», йдеться про складське приміщення з ліками, що розташовувалось у місті Дніпро. Серед працівників складу постраждалих немає. Наразі компанія підраховує збитки, однак зазначається, що російська атака повністю знищила склад.

Вказується, що з дніпровського складу постачалися ліки до південних регіонів України.

Зауважимо, що це вже третій склад українсько-естонської компанії «Оптіма Фарм», що потрапляє під прицільний удар росіян.

Вперше складське приміщення «Оптіма Фарм» росіяни уразили 28 серпня. Друга атака сталась вночі 25 жовтня під час обстрілу Києва. Тоді росіяни ударом балістичної ракети знищили ліки загальною вартістю щонайменше 100 млн доларів.

«Оптіма Фарм» займається гуртовою закупкою і розповсюдженням лікарських засобів та товарів медичного призначення. Компанія працює на українському ринку з 1994 року. У 2024 році «Оптіма-Фарм» увійшла до 15 найбільших компаній в Україні.