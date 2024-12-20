Підозрюваний не визнає своєї вини у вбивстві подружжя

Причетним до вбивства подружжя в Тернополі може бути колишній міліціонер, боєць міліцейського батальйону «Торнадо». Про це повідомив тернопільський сайт новин «20 хвилин».Чоловіка в 2017 році засудили за викрадення людини, однак реального терміну він не отримав. Наразі зараз своєї провини у вбивстві подружжя на вулиці Дівочій підозрюваний не визнає і заперечує те, що був в будинку того дня.

Жорстоке вбивство відомого в Тернополі викладача Західноукраїнського національного університету Ігоря Давидовича та його дружини сталося вранці 26 листопада. Вбитими подружжя виявила сестра дружини, яка прийшла вранці, щоб перевірити, чи з ними все гаразд. В будинку тернополянка також натрапила на чужинця, який обнишпорював дім і поранив її ножем. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити причетного до жорстоко вбивства чоловіка, його затримали наступного день. При ньому виявили викрадені золоті прикраси та ніж, яким він, ймовірно, зарізав двох людей і поранив їх родичку.

Тернопільське видання «20 хвилин», посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах повідомило, що у подвійному вбивстві і замаху на вбивство запідозрили 37-річного колишнього міліціонера, бійця скандального батальйону «Торнадо». У 2017 році його в складі цього батальйону судили за незаконне позбавлення волі або викрадення людини. 7 квітня 2017 року Оболонський райсуд Києва визнав його винним у вчиненні злочину та визначив остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку тривалістю 2 роки та з позбавленням спеціального звання – молодший сержант міліції.

Наразі підозрюваний своє вини не визнає. Також його адвокат намагався оскаржити перебування чоловіка під вартою в апеляційному суді. Проте суд залишив його під вартою.

Що відомо про батальйон «Торнадо»?

Батальйон «Торнадо» створили з добровольчої роти патрульної служби міліції особливого призначення восени 2014 року. Також до нього увійшла частина бійців добровольчого батальйону міліції «Шахтарськ», який був розформований через випадки мародерства його бійців.

Як повідомляв ZAXID.NET, рота «Торнадо» з грудня 2014 року по червень 2015 року охороняла громадський порядок у низці населених пунктів Луганської області. У червні 2015 року співробітники Департаменту внутрішньої безпеки МВС і Головної військової прокуратури затримали командира і сімох бійців роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо». Згодом батальйон розформували. Згідно із даними ГПУ, учасники злочинної групи, яка була сформована із вояків «Торнадо», утримували в підвалі місцевих жителів і катували. Також їх підозрювали у злочинах за понад десятьма статтями Кримінального кодексу. Зокрема, це вбивства, зґвалтування, кіднепінг, розбої і пограбування. 18 червня 2015 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розформував роту спеціального призначення «Торнадо».

7 квітня Оболонський районний суд м. Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців розформованої спецроти «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області за скоєння злочинів під час виконання службових обов’язків проти мирного населення в зоні АТО.