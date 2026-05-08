У Львові та області буде хмарно з проясненнями

Після раптової спеки на Львівщину прийшли дощі і температура пішла на спад. Чи очікувати повернення спеки найближчими днями? Детальний прогноз погоди у Львові та області до 13 травня розповіли у гідрометцентрі.

Як вказано у прогнозі, у суботу, 9 травня у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Вночі – без опадів, вдень – місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці – туман. Вітер північний, 3–8 м/с. Температура вночі – 4–9°С тепла, вдень – 14–19°С тепла.

У неділю, 10 травня, істотних опадів не прогнозують, денна температура повітря у Львові та на Львівщині становитиме близько 16°С тепла, вночі – до 6°С тепла.

У понеділок, 11 травня, у Львові та на Львівщині дощитиме, можлива гроза. Денна температура повітря становитиме близько 23°С тепла, вночі – до 6°С тепла.

У вівторок, 12 травня, температура повітря знову піде на спад. Позначки термометра вдень показуватимуть близько 16°С тепла, вночі – до 9°С тепла. Можливі дощі.

У середу, 13 травня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень – близько 16°С тепла. Опадів не прогнозують.