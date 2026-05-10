Операцією командував 23-річний військовий з позивним «Рубін»

На Харківщині військові 21 окремої механізованої бригади відбили з російського полону двох побратимів із суміжної бригади. Про подію розповіли на фейсбук-сторінці 21 ОМБр у суботу, 9 травня.

Подія сталася у квітні 2026 року на Слобожанському напрямку в Харківській області. Як розповіли військові 21 ОМБр, росіяни атакували позиції суміжної бригади, внаслідок чого змогли захопити у полон двох українських піхотинців. Командування суміжної бригади звернулося по допомогу до 21 ОМБр, у якої за кілька кілометрів від місця події був розташований розрахунок БпЛА «Вампір» (також відомого як «Баба Яга»). Військові швидко підготували дрон та розпочали операцію з порятунку полонених побратимів.

«Окупанти вже вели полонених у бік своїх позицій. Почувши характерний звук “Вампіра”, що завис над ними, росіяни розгубилися, запанікували, кинули полонених і спробували втекти. Втім, марно: після хірургічних ударів наших дроноводів стало менше на двох загарбників», – розповіли у 21 ОМБр.

Звільнені з полону українські військові повернулися на свої позиції без поранень. Успішну операцію виконали бійці з позивними «Балті», «Балу» та «дядя Коля» під командуванням 23-річного «Рубіна».

Нагадаємо, у лютому 2026 року військові 1 окремого штурмового полку розповідали, що за допомогою дрона «Вампір» визволили двох побратимів, які потрапили в полон біля Гуляйполе.