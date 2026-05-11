У вівторок, 12 травня, у Львові та області дощитиме, а також можливі грози та град. Синоптики львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз погоди.

Прогноз для Львівської області: у вівторок, 12 травня, буде хмарно. Часом дощ, грози; вдень – подекуди град. Вітер південний з переходом на північно-західний, 9–14 м/с, вдень – пориви 17–22 м/с. Температура вночі – 10–15°С тепла, вдень – 14–19°С тепла.

Прогноз для Львова: у вівторок, 12 травня, буде хмарно. Часом дощ, гроза, вдень град. Вітер південний з переходом на північно-західний, 9–14 м/с, вдень – пориви 17–22 м/с. Температура вночі – 11–13°С тепла, вдень – 17–19°С тепла. Погіршення видимості в дощі.

Синоптики також детально розповіли про погоду у Львові та області до 16 травня.