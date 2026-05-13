14 травня у Львові потепліє

У четвер, 14 травня, у Львові та області вночі будуть заморозки, але вдень трішки потепліє. Синоптики львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз погоди.

Як вказано у прогнозі, 14 травня погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску.

Прогноз для Львівської області: у четвер, 14 травня, буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі – 1–6°С тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі – заморозки 0–2°С; вдень – 17–22°С тепла.

Прогноз для Львова: у четвер, 14 травня, температура вночі становитиме 2–4°С тепла, на поверхні ґрунту заморозок – 0–2°С; вдень – 19–21°С тепла.

Синоптики також детально розповіли про погоду у Львові та області до 16 травня.