Погода у Києві буде прохолодною, прогнозують дощі

Погода у травні мінлива і від спеки до похолодання змінилась всього за кілька днів. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла детальний прогноз на четвер, 14 травня, для різних областей України.

«14 травня Лівобережжя України буде під впливом атмосферних фронтів, тому очікуються періодичні дощі, можливо з грозами. А ось значна частина Правобережжя опиниться у зоні впливу антициклону, тому тут переважатиме суха погода», – пише Наталка Діденко.

Синоптикиня розповідає, що різниця у температурі повітря у областях становитиме близько 10°С. Десь буде прохолодна погода, а десь навпаки потепліє.

«Температура повітря: вздовж смуги Чернігівщина – Черкащина – Кропивницький та райони аж до Миколаївщини буде найхолодніше. +12–14°С, найтепліша погода припаде східним областям, +20–23°С, на решті території України – +14–17°С», – розповіла синоптикиня.

У Києві 14 травня дощі прогнозують ввечері, протягом дня температура повітря становитиме максимально +16°С.