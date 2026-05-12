13 травня територію України перетинатиме холодний атмосферний фронт

У середу, 13 травня, в Україну прийде похолодання, а частину областей накриють дощі. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла детальний прогноз погоди для різних областей.

Як вказано у прогнозі Наталки Діденко, 13 травня територію України перетинатиме холодний атмосферний фронт. Денна температура повітря становитиме +11–16°С, лише на сході та південному сході України буде тепліша погода, +19–24°С.

«Через діяльність атмосферного фронту активізуються дощі. Опади переважатимуть повсюди, хіба що у денні години в західних областях без істотних опадів, дощі ймовірні лише в Карпатах. Вітер із південних напрямків почне мінятися на північно-західний, буде помірним, часом рвучким», – пише синоптикиня.

У Києві 13 травня похолоднішає, вдень очікуються +11–13°С. Дощ у столиці більш ймовірний найближчої ночі та вранці 13 травня, а вдень у середу дощі разом із атмосферним фронтом мали б відійти у східному напрямку.

За попереднім прогнозом, вихідними в Україні буде тепліше, проте не без дощів.