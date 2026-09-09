Аварія сталася 7 вересня 2025 року на дорозі Костопіль – Яполоть

Костопільський районний суд виніс вирок Віталії Челик, яка п’яною сіла за кермо мотоцикла та спричинила ДТП із тяжкими наслідками. Жінка виїхала на зустрічну смугу й зіткнулася з автомобілем Volvo. Її 30-річна пасажирка отримала тяжкі травми, від яких через вісім місяців померла в лікарні. Суд призначив водійці чотири роки тюрми.

Як йдеться у вироку від 3 вересня, аварія сталася 7 вересня 2025 року на дорозі Костопіль – Яполоть. За даними слідства, Віталія Челик їхала на мотоциклі зі швидкістю близько 90 км/год. Неподалік повороту до села Космачів Рівненського району вона виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з Volvo.

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30-річна пасажирка обвинуваченої, яка перебувала без мотошолома, отримала численні тяжкі травми, зокрема переломи кісток черепа, забій головного мозку, переломи тазу та ноги. Жінка провела в лікарні вісім місяців, після чого померла.

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Під час судового засідання Віталія Челик визнала провину. Вона розповіла, що того дня разом із потерпілою їздила купатися, а потім вони поїхали до її хлопця. Там вона випила близько 200 грамів вина, після чого вони вирішили повертатися додому.

За словами обвинуваченої, вона боялася сідати за кермо після вживання алкоголю, але все ж поїхала. Дорогою їй стало зле, після чого сталася аварія. Жінка також просила суд врахувати, що внаслідок ДТП отримала інвалідність другої групи та має на утриманні трьох малолітніх дітей.

Водночас батько потерпілої повідомив суду, що його донька вісім місяців перебувала в лікарні. За його словами, Віталія Челик жодного разу її не відвідала та не допомагала оплачувати лікування. Матеріальну шкоду відшкодувала страхова компанія.

Суддя Віта Левчук визнала Віталію Челик винною за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки) та призначила їй чотири роки тюрми з позбавленням права керування транспортними засобами протягом шести років.

Крім того, засуджена має виплатити рідним померлої 559,5 тис. грн моральної шкоди та понад 19 тис. грн витрат на проведення експертиз. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.