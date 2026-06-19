Власник брендів Shake і Revo збудує завод на Львівщині

На околиці села Сасів Золочівського району невдовзі почнеться будівництво першої черги заводу з виробництва мінеральної води та безалкогольних напоїв. Проєкт належить групі компаній «Нові продукти Україна» – лідерові українського ринку слабоалкогольних напоїв та енергетиків. Група володіє низкою відомих брендів, зокрема Shake, Revo, Non Stop та «Природне Джерело». Напої під цим торговими марками планується розливати на новому заводі.

Компанія «Нові продукти Захід» має намір невдовзі розпочати будівництво заводу з розливу безалкогольних напоїв, енергетиків та мінеральної води на околиці села Сасів. Підприємство орендує у цьому населеному пункті дві земельні ділянки – 11,95 га та 0,85 га, де планують зводити завод та бурити свердловини для мінеральної води.

«Зведення заводу передбачено поділити на три черги. Поки ми говоримо про першу чергу будівництва. Після її запуску планована продуктивність буде 550 м3 на добу безалкогольних напоїв та 340 м3 на добу газованої та негазованої мінеральної води», – розповів під час громадських слухань представник «Нові продукти Захід» Сергій Кузьмин.

Місце розташування планованого виробництва у Сасові, джерело - звіт з ОВД

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Згідно з даними компанії, готовий завод матиме близько 61 тис.м2 готової площі. Під час першої черги планують побудувати 15 тис. м2, зокрема виробничі приміщення з трьома лініями розливу води, адміністративний корпус, парковку, очисні споруди та інші допоміжні об’єкти. Згодом, під час другої та третьої черг, мають намір звести 25 та 21 тис. м2 відповідно додаткових виробничих, складських та технічних приміщень. Потужність готового заводу становитиме 1450 м3 на добу газованих напоїв та 900 м3 на добу мінеральної води.

Компанія також планує прокласти власним коштом дорогу з центру Сасова до заводу та пробурити чотири свердловини завглибшки до 60 метрів. Воду з трьох свердловин використовуватимуть для виробництва напоїв та мінералки, четверта призначена для господарських потреб. «Нові продукти Захід» має дозвіл на видобуток води від Державної служби геології та надр.

Згідно з попередніми даними, на заводі загалом працюватимуть до 300 людей.

Компанія «Нові продукти Захід» входить до групи «Нові Продукти» – це найбільший український виробник напоїв. Їхні бренди – Shake, Revo, Non Stop, King's Bridge, Apps, Mojo, «Природне Джерело», Pit Bull, «Жашківське», EatMe.

Річний оборот «Нових продуктів» за 2024 рік сягнув 6,6 млрд грн – удвічі більше, ніж у Nemiroff, писав раніше «Forbes Україна». За даними Pro-Consulting, у 2024 році частка ринку «Нових продуктів» у категорії слабоалкогольних напоїв становила 66%.

Власниками групи є бізнесмени Віктор Гордєєв та Геннадій Невесенко. Основні виробничі потужності розташовані у місті Жашків на Черкащині.

Уперше про намір групи побудувати новий завод на Львівщині стало відомо 2021 року. Тоді його вартість оцінювали у 15-20 млн доларів США. Проте з того часу проєкт не рухався, зокрема через війну.

У 2023 році ТзОВ «Нові продукти Захід» взяло в оренду дві комунальні ділянки у Сасові під будівництво заводу, а навесні 2026 року оприлюднила звіт з оцінки впливу на довкілля. Компанія вже має містобудівні умови та проєктну документацію, тому невдовзі може звертатися по дозвільні документи на саме будівництво.