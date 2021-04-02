У новий завод енергетичних напоїв біля Золочева інвестують 15-20 млн доларів
Новий завод розрахований на 400 робочих місць
Київська компанія «Нові продукти» планує збудувати у Золочівській ОТГ на Львівщині завод з виробництва слабоалкогольних та енергетичних напоїв на 400 робочих місць. Інвестиція у нове підприємство складе близько 15-20 млн доларів США.
«Один з найбільших виробників напоїв в Україні – київська група компаній «Нові Продукти» – хоче збудувати завод на Золочівщині на 400 робочих місць. Планують інвестувати в нього 15-20 млн доларів. Наразі проводять геолого-розвідувальні роботи, щоб визначити потенційне місце виробництва», – повідомив у п’ятницю, 2 квітня, голова ЛОДА Максим Козицький у Facebook.
Компанія вже має завод з виробництва напоїв у місті Жашків на Черкащині.
Представники компанії 2 квітня мали зустріч з керівництвом ЛОДА. Зокрема, співвласник Геннадій Невесенко розповів, що працівники виробництва в Жашкові отримують 16-20 тис. грн зарплати. Запевнив, що замкнута виробнича система на підприємстві забезпечує економію використання води та виключає негативний вплив на довкілля.
Керівництво ЛОДА пообіцяло сприяння компанії у майбутньому будівництві. А саме заявили про готовність облаштувати необхідні під’їзні дороги, допомогу у приєднанні до електромереж та в отриманні дозвільної документації.
У Львівській ОДА уточнили ZAXID.NET, що наразі здійснюється вибір земельної ділянки для розташування заводу у Золочівській ОТГ. Розглядається можливість будівництва біля села Сасів, що за 8 км від Золочева.
За даними YouControl, компанія «Нові продукти» зареєстрована у Києві понад 16 років тому. Основний вид її діяльності – надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. Серед інших видів діяльності – змішування спиртних напоїв та торгівля напоями. Засновником є кіпрська компанія «АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», якій належить 100% статутного капіталу.
Група компаній «Нові Продукти» вважається одним з найбільших виробників напоїв і снеків в Україні, виробляє слабоалкогольні та безалкогольні енергетичні напої під 14 брендами, зокрема, Apps, Shake, Non Stop, Pit Bull, REVO, Green Energy та інші.