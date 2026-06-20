Ексміністру культури оголосили підозру за участь в організованій злочинній групі

Колишньому т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню чоловіків через державний кордон під виглядом музикантів. Про це у суботу, 20 червня, повідомили у прокуратурі України.

За даними слідства, йдеться про схему виїзду чоловіків призовного віку під виглядом участі в благодійних музичних гастролях за кордоном.

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У дописі зазначають, що спершу їм було відмовлено у перетині кордону, оскільки чоловіки не мали належного підтвердження статусу учасників музичного гурту. Однак згодом керівник міністерства повторно звернувся до Державної прикордонної служби з листом із проханням сприяти їхньому виїзду як учасникам колективу. Саме цей документ, за версією слідства, став підставою для перетину державного кордону.

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У результаті 8 чоловіків призовного віку виїхали з України та, за наявною інформацією, до цього часу не повернулися.

«Під час війни будь-яке рішення посадовця, яке стосується виїзду військовозобов’язаних за кордон, – це не формальність. Це питання державної безпеки, довіри до інституцій і справедливості щодо тих, хто виконує свій обов’язок перед країною. Посада не дає права обходити закон. Державний документ не може бути прикриттям для схеми. І під час війни відповідальність високопосадовців має бути не меншою, а більшою», – наголосив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Національна поліція уточнила, що для організації так званих гастролей музикантів було спеціально зареєстровано фізичну особу-підприємця. Вартість участі у фіктивному музичному гурті сягала до 13 тис. доларів.

Правоохоронці зазначають, що схему незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку було викрито у квітні 2026 року. Тоді підозру отримала одна з підприємиць.

Надалі слідство встановило причетність ще кількох людей, зокрема колишнього виконувача обов’язків міністра культури України та чотирьох громадян. За версією слідства, вони займалися пошуком «клієнтів», узгоджували умови виїзду, а посадовець підписував листи сприяння від імені міністерства.

Для проведення розрахунків учасники схеми використовували криптогаманці та банківські рахунки у фінансових установах. 19 червня п’ятьом фігурантам, серед яких і колишній топпосадовець, оголосили підозри за участь в організованій злочинній групі та незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Варто зауважити, що в.о. міністра культури за час повномасштабного вторгнення – з липня 2023 по вересень 2024 року – був лише Ростислав Кандєєв.

Раніше повідомляли, що у межах цієї схеми з України виїхали 28 чоловіків, які досі не повернулися. Ще 16 планували скористатися цією схемою, однак не встигли.