Правоохоронці викрили схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон під виглядом музикантів. Організувала схему киянка, яка вела підприємницьку діяльність нібито у сфері культури. Про це 7 квітня повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Згідно зі схемою, підозрювана шукала чоловіків, які не мали законних підстав для виїзду за кордон, і за винагороду пропонувала їм оформлення у складі музичних гуртів. Вартість послуги становила від 7500 до 13 000 доларів.

Після цього вона подавала до Міністерства культури та стратегічних комунікацій списки людей, яких називала учасниками музичних колективів, нібито залучених до благодійних концертів за кордоном.

На підставі цих звернень відомство готувало листи сприяння для Державної прикордонної служби, які й ставали підставою для виїзду.

У межах цієї схеми з України виїхали 28 чоловіків, які досі не повернулися. Ще 16 планували скористатися цією схемою, однак не встигли.

Організаторці заочно оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Наразі вона перебуває за кордоном. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Як зазначив Кравченко, правоохоронці провели обшуки у колишніх працівників Міністерства культури та стратегічних комунікацій, зокрема в ексвиконувача обов’язків міністра культури, які погоджували відповідні документи, а також в інших фігурантів справи.

Слідство також перевіряє можливу причетність посадовців міністерства до організації цієї схеми.

У відомстві наразі офіційно не коментували цю справу.