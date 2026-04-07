У 2025 році Олег Столярський змагався за посаду ректора ЛНУ імені Івана Франка

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали на хабарі 10 тис. доларів колишнього доцента ЛНУ імені Івана Франка Олега Столярського. За версією слідства, за гроші він обіцяв переправити через кордон військовозобов’язаного під виглядом співробітника Інтерполу.

Як повідомили у вівторок, 7 квітня, у прокуратурі та поліції Львівщини, ексдоцент запевнив клієнта, що може виготовити документи про працевлаштування з подальшим бронюванням для безперешкодного виїзду за кордон. Йшлося про роботу в Міжнародній організації кримінальної поліції (Інтерпол).

«Для оформлення всіх необхідних документів чоловік мобілізаційного віку мав надати йому копії паспортів, ідентифікаційний код, фото та усі свої документи про освіту. Також переправник надавав чіткі інструкції, як саме має поводитися військовозобов’язаний під час перетину кордону через пункт пропуску, що і як говорити прикордонникам при перевірці документів», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Загалом за свої послуги ексвикладач отримав 10 тис. доларів. Його затримали після одержання останньої обумовленої частини – 3 тис. доларів.

Олега Столярського затримали на гарячому після передачі частини грошей

Затриманому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі встановлюють інших причетних до схеми.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, на хабарі затримали колишнього доцента кафедри міжнародного права ЛНУ імені Івана Франка, кандидата юридичних наук Олега Столярського.

У 2025 році він був одним із претендентів на посаду ректора ЛНУ. В офіційній автобіографії, оприлюдненій на сайті вишу, кандидат вказав, що з 2018 року був членом Громадської ради при СБУ Львівщини, з 2020 року – монахом мирянського Третього чину святого Василія Великого при УГКЦ, а з 2024 року – позаштатним працівником Інтерполу. Однак, як тоді з’ясували журналісти Гал-інфо, згадані пункти біографії Олега Столярського виявилися сумнівними.