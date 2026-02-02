Петро Чорний заперечив свою причетність до схеми та звинуватив журналістів у замовному матеріалі

Протягом 2025 року український співак Петро Чорний брав участь у схемі виїзду чоловіків за кордон під виглядом його музикантів. Про це йдеться в опублікованому 2 лютого розслідування Bihus.Info.

За даними розслідувачів, протягом 2025 року до Київської міської військової адміністрації щонайменше пʼять разів звертався організатор концертів Сергій Матусов, який просив посприяти у виїзді Петра Чорного та його музикантів на благодійні концерти в Іспанію. Журналісти нагадали, що Матусов був співзасновником громадської організації «Солідарність», яка займалася підкупом виборців напередодні президентських виборів 2019 року.

Bihus.Info звернули увагу, що у кожному з листів йшлося про різних музикантів, а анонси подій виглядали як фейки. Врешті-решт журналісти зʼясували, що більшість чоловіків, які виїжджали в Іспанію за подання Матусова, не були музикантами та не брали участі у концертах Петра Чорного.

За словами одного з учасників схеми, з яким вдалося звʼязатися розслідувачам, йому допоміг виїхати за близько 5000 доларів «Сергій Ілліч». Саме таке по батькові має Сергій Матусов.

У червні 2025 року завдяки листам Матусова виїхали двоє чоловіків, обидвоє наразі проживають за кордоном. Один із них у коментарі журналістам підтвердив, що його метою був саме виїзд.

У липні за ще одним поданням за кордон виїхали ще двоє чоловіків, які маскувалися під музикантів Петра Чорного. Водночас сам співак з ними не виїжджав. Крім того, чоловіки виїхали вже після дат, на які нібито були заплановані концерти Чорного. У листопаді попри скасований концерт за кордон виїхав ще один чоловік, який прикидався музикантом виконавця.

«Матусов у розмові з журналістами спростував свою участь в цій схемі, але при цьому не зміг пояснити ні чим саме музиканти мали б займатися на концертах, ні на яких інструментах вони грають, ні чому вони виїжджали навіть попри скасування заходу. В нього також відсутні фото та відео з підтвердженням, що “музиканти” були хоч якось залучені до проведення заходів», – йдеться у матеріалі.

Журналісти NGL.media поспілкувалися зі співаком Петром Чорним, який давав концерт у Львові. Він підтвердив, що тричі виїжджав за кордон, але заявив, що ті, хто з ним виїжджає, не мають до нього жодного стосунку. Водночас Чорний підтвердив, що знайомий з Сергієм Матусовим.

«Я не знаю, чия це схема. Я державний співак, і коли я повинен був виїхати десь у вересні, я не виїхав», – заявив Петро Чорний.

Після цього співак звинуватив журналістів у замовному матеріалі.

Довідково. Петро Чорний – 53-річний український ромський співак та музикант. Народився в Росії, а у 1980 році переїхав до Києва. У 2000-х роках став популярним виконавцем романсів, ромських та українських народних пісень.