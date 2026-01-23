Білоруський напрямок в п’ятірці лідерів за кількістю затриманих військовозобов’язаних

З 24 лютого 2022 року до 1 грудня 2025 року з території Білорусі до Польщі в’їхали понад 120 тис. чоловіків з українським громадянством. З них 66,7% – більш як 80 тис. осіб – становили чоловіки віком від 18 до 60 років. Про це 23 січня повідомили журналісти проєктів «Слідство.Інфо» та «Білоруського розслідувальницького центру» (БЦР).

Як йдеться у відповіді Прикордонної служби Польщі (Straż Graniczna) на запит журналістів, найбільше чоловіків з українським громадянством призовного віку перетнули кордон у 2022 та 2024 роках – майже 23 тисячі та близько 24 тисяч відповідно. У 2023 та 2025 роках польські прикордонники зафіксували приблизно по 17 тис. таких випадків.

За інформацією Державної прикордонної служби України, у 2025 році білоруський напрямок увійшов до п’ятірки лідерів за кількістю затриманих військовозобов’язаних, які намагалися незаконно перетнути кордон. На ділянці кордону з Білоруссю українські прикордонники затримали 1424 громадян України.

Розслідувачі «Слідства.Інфо» підрахували, що серед усіх країн, з якими межує Україна, саме на білоруському кордоні зафіксовано суттєве зростання кількості затриманих чоловіків призовного віку – на 336% порівняно з показниками 2024 року.

У межах розслідування журналісти поспілкувалися з чоловіком, який у спеціалізованих телеграм-групах пропонує допомогу з незаконним перетином кордону з Білоруссю, а згодом – і до країн ЄС. За переправлення двох чоловіків він попросив 16 тис. доларів.

За словами розслідувачів, чоловіків, яким вдається нелегально перетнути кордон з Білоруссю, згодом допитують невідомі особи в цивільному одязі. Під час таких допитів їх цікавить інформація про пересування української військової техніки, а також місця ударів російських ракет і безпілотників.