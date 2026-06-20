У пʼятницю, 19 червня, на 85 році життя помер відомий режисер і продюсер Джеймс Берроуз, який працював над культовими телесеріалами «Друзі», «Теорія великого вибуху», «Фрейзер» та «Будьмо». Про смерть режисера повідомили його родина та агент, пише New York Times.

Агент режисера розповів, що Джеймс Берроуз помер спокійно в колі близьких людей, однак причину смерті наразі не розголошують.

Джеймс Берроуз вважається одним із найуспішніших режисерів ситкомів в історії американського телебачення. За понад 50 років кар’єри він зняв більше тисячі епізодів різних телешоу та серіалів. Серед його найвідоміших робіт – «Таксі», «Будьмо», «Фрейзер», «Друзі» та «Теорія великого вибуху».

Особливе місце у його кар’єрі займають «Друзі». За даними The New York Times, у 1994 році Берроуз не лише режисував пілотний епізод серіалу, а й допомагав формувати основний акторський склад. Перед початком зйомок він запросив тоді ще маловідомих акторів Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізу Кудроу, Метта Леблана, Девіда Швіммера та Меттью Перрі на спільну вечерю до Лас-Вегаса, щоб згуртувати команду.

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За свою карʼєру Джеймс Берроуз 46 разів номінувався на «Еммі» та 11 разів отримував нагороду.