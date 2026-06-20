Кучма вважає, що «минуле не може бути важливішим за майбутнє»

Президент України у 1994–2005 роках Леонід Кучма оголосив про відмову від польського ордена Білого Орла, яким його нагородили у 1997 році. Таке рішення він ухвалив після того, як польська влада вирішила позбавити цієї відзнаки чинного президента України Володимира Зеленського. Відповідну заяву оприлюднила речниця Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» Дарка Оліфер в суботу, 20 червня.

У заяві Кучма нагадав, що за час його президентства Київ і Варшава приділяли значну увагу подоланню історичних суперечностей у двосторонніх відносинах. Одним із результатів цієї роботи стала спільна заява 2003 року про примирення, над якою працювали Леонід Кучма та Олександр Квасьнєвський за духовного посередництва Папи Івана Павла Другого.

За словами експрезидента, «нинішній недружній крок» президента Навроцького не здатний перекреслити багаторічну дружбу та взаємну підтримку між українцями й поляками.

«Але сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати», – зазначив він.

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Кучма висловив сподівання, що дружба та союзницькі відносини між Україною та Польщею збережуться.

«Ми маємо пам’ятати історію. Однак минуле не може бути важливішим за майбутнє… Україна і Польща потрібні одна одній як ніколи раніше. Політики обох країн мають усвідомлювати це», – підсумував Леонід Кучма.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вирішив позбавити українського президента Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, що є найвищою державною нагородою Польщі.

Цьому рішенню передував указ Володимира Зеленського про надання найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ.

На знак солідарності з президентом низка українських топпосадовців вирішили відмовитися від своїх польських нагород. Серед них: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов та посол України в Польщі Василь Боднар.

20 червня Володимир Зеленський надіслав президенту Польщі Каролю Навроцькому орден Білого Орла у Варшаву «Новою поштою». Він також пригадав, що у 2023 році цю відзнаку він отримав від імені українського народу й армії.

Р.S. Від ордена Білого Орла 20 червня також відмовились третій президент Віктор Ющенко та п’ятий президент Петро Порошенко.