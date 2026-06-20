Ющенко відмовився від ордена Білого Орла, врученого йому Качинським

Третій президент України Віктор Ющенко відмовився від польського ордена Білого Орла на знак незгоди з рішенням польського президента, який постановив забрати цю відзнаку у Володимира Зеленського. Про це 20 червня повідомила речниця третього президента України Віктора Ющенка Ірина Ванникова.

За словами Ванникової, ця нагорода була вручена не лише конкретній людині, а стала символом поваги до всього українського народу, який продовжує платити «надзвичайно високу ціну за свою свободу, незалежність і право жити у власній державі».

«Саме тому будь-які спроби переглянути це рішення сьогодні виходять далеко за межі ставлення до одного політика. Вони неминуче зачіпають мільйони українців, які щодня боронять свою країну на фронті, працюють для перемоги в тилу і втрачають найдорожчих у цій війні», – написала Ванникова.

Вона також згадала про спільні зусилля України та Польщі у справі історичного примирення. Як приклад вона навела вшанування у 2009 році польських жертв каральної операції в роки Другої світової війни в Гуті Пеняцькій на Львівщині за участю Віктора Ющенка та президента Польщі Леха Качинського.

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«Тоді Ющенко і Качинський свідомо обрали шлях примирення. Кількома роками раніше наші президенти разом вшановували українські жертви в селі Павлокома в Польщі і наголошували на необхідності українсько-польського порозуміння попри трагічні сторінки минулого», – зауважила речниця.

Вона вважає це «одним із найяскравіших прикладів політики історичного примирення, яку разом будували Віктор Ющенко та Лех Качинський».

Ірина Ванникова пригадала перші місяці повномасштабного вторгнення, коли Польща й польський народ одними з перших простягнули руку допомоги Україні, за що українці завжди будуть вдячні.

«Україна сьогодні захищає не лише себе. Наші військові захищають східний кордон усієї Європи. І будь-які кроки, які послаблюють українсько-польську єдність, зрештою працюють лише на користь Кремля», – наголосила речниця третього президента України.

Раніше про відмову від польського ордена Білого Орла також заявив президент України у 1994–2005 роках Леонід Кучма. Після Ющенка аналогійну заяву про відмову від нагороди зробив і п’ятий президент Петро Порошенко.

До того, 19 червня, президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що вирішив позбавити українського президента Володимира Зеленського Ордена Білого Орла та заявив, що це рішення є попереджувальним сигналом про межі у польсько-українських відносинах. Навроцького обурило присвоєння підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

20 червня Володимир Зеленський надіслав президенту Польщі Каролю Навроцькому орден Білого Орла у Варшаву «Новою поштою». Він також пригадав, що у 2023 році цю відзнаку він отримав від імені українського народу й армії.