Бійці 118 бригади встановили рекорд зі збиття російських дронів «Молнія»
Протягом дня військові збили 61 російський дрон
Бійці 118-ї окремої механізованої бригади встановили рекорд зі збиття російських дронів «Молнія». Протягом дня вони збили 61 безпілотник. Про це у понеділок, 22 червня, повідомили на фейсбук-сторінці 118 ОМБр.
Екіпаж пілотів-перехоплювачів батальйону безпілотних систем SIRIUS 118 ОМБр працював протягом 18 годин. Першу російську «Молнію» вони збили на світанку – о 04:10. Росіяни запускали новий дрон кожні 17 хвилин. Останню повітряну ціль того дня військові збили о 21:47. Таким чином протягом дня українські військові збили 61 «Молнію», встановивши загальноукраїнський рекорд. Вказується, що до цього найвищий показник у країні тримався на позначці 44 дрони.
«Працювали без перерв, бо добре розуміємо, як підло діє ворог. Окупанти зараз масово скеровують ці дрони не лише по позиціях військ, а й б'ють ними по цивільному населенню у прифронтових містах і селах. Тому закрити небо і захистити наших побратимів та мирних людей – це найважливіше», – розповіли пілоти 118-ї бригади.
Зазначається, що російські «Молнії» вдалося збити дронами-перехоплювачами української defence-tech компанії «Генерал Черешня».Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Зауважимо, що військові не назвали напрямок, на якому вдалося встановити рекорд. Однак відомо, що 118-та бригада обороняє Запорізьку область. Зокрема, 24 травня стало відомо, що бійці бригади встановили рекорд України, обороняючи село Мала Токмачка. Вони безперервно утримують контроль над селом протягом понад 1500 днів.
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