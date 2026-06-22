У застосунку зібрані найважливіші міські сервіси

У понеділок, 22 червня, у Львові презентували застосунок MISTO – єдину цифрову платформу, на якій зібрали найважливіші міські сервіси та актуальну інформацію для мешканців. У ньому можна оплатити паркування, перевірити рух громадського транспорту, знайти найближче укриття, записатися до ЦНАПу, переглянути графіки відключення електроенергії чи дізнатися останні міські новини, інформує пресслужба ЛМР.

Раніше усі ці функції мешканці Львова здійснювали на окремих платформах. Тепер більшість найпопулярніших сервісів доступні в одному застосунку. У майбутньому перелік доступних можливостей планують розширювати.

«Ми плануємо додавати нові сервіси: інтеграція з електронним квитком, штрафи за паркування, різноманітні петиції та голосування, додаткові інформаційні карти та інше», – зазначила заступниця з питань цифрової трансформації (CDTO) Львівської міськради Олена Гунько.

Які функції вже доступні користувачам у застосунку Misto:

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погодинне паркування;

рух громадського транспорту в реальному часі;

сповіщення про повітряні тривоги та карта укриттів;

графіки відключення електроенергії;

нагадування про хвилину мовчання;

запис до ЦНАП;

міські опитування;

важливі новини та оголошення;

туристична карта міста;

прогноз погоди та показники якості повітря.

Застосунок MISTO можна завантажити в App Store та Google Play.

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Така платформа також працює у Бучі, Вінниці, Запоріжжі, Івано-Франківську та Одесі. Розробку проєкту здійснила компанія «РОК АЙ ТІ» за підтримки міжнародної організації Блумберг. Проєкт реалізували без залучення коштів міського бюджету: усі витрати на впровадження платформи взяла на себе команда розробників із залученням підтримки міжнародних партнерів.