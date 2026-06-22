Ані Дональд Туск, ані Володимир Зеленський не запросили польського президента у Гданськ, де відбудеться конференція з відновлення України

Президент Польщі Кароль Навроцький не візьме участі у конференції з відновлення України, яка відбудеться у Гданську цього четверга і п’ятниці 25-26 червня. Про це повідомив керівник управління міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач у понеділок, 22 червня.

Як інформує PAP, журналісти запитали Пшидача про можливу участь Кароля Навроцького в заході Ukraine Recovery Conference – зустрічі лідерів держав, які підтримують Україну, а також міністрів, інвесторів і представників компаній, зацікавлених у фінансуванні відбудови України.

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Марцін Пшидач відповів, що Кароль Навроцький не отримав запрошення на конференцію в Гданську. Він додав, що запрошення іноземним партнерам на захід спільно надсилали прем’єр-міністр Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський.

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«Президента не запросили. (...) Він не збирається на захід, на який не був запрошений прем’єром Дональдом Туском. Також не поїде жоден із підпорядкованих йому посадовців через відсутність запрошень», – заявив Пшидач.

Журналісти PAP запитали речника польського уряду Адама Шлапку, чому президент Навроцький не отримав запрошення. «Це випливає з формату заходу. (...) Президентський палац також не виявляв жодної зацікавленості в участі в Конференції з відновлення України», – відповів Шлапка.

Своєю чергою радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин, коментуючи на прохання PAP відсутність запрошення для Кароля Навроцького, написав: «Нам не личить запрошувати президента Польщі на захід, який відбувається в польському місті. Це внутрішня справа Польщі».

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи майбутню відсутність Навроцького у Гданську, наголосив, що конференція має «інший характер, ніж протокольні візити».

«Ця конференція має дуже практичний характер. Саме такими були її засади. Польщу представляє прем’єр Туск, який є співорганізатором. Тому тут, на мою думку, немає ані дипломатичного промаху, ані конфлікту», – сказав віцепрем’єр.

На думку Марціна Пшидача, попередні конференції мали характер «збору грошей для України». Очільник Бюро міжнародної політики висловив сподівання, що під час цьогорічного заходу Туск зосередиться на «інтересах Польщі, а не лише на зборі коштів для Володимира Зеленського».

За словами Пшидача, Зеленський шукає «спосіб відвернути увагу від корупційних проблем в Україні», зокрема через «провокування історичних суперечок».

Працівника канцелярії Навроцького також запитали, як президент Навроцький і Канцелярія президента реагують на звинувачення Володимира Зеленського в проросійськості. Пшидач підкреслив, що «Польща дуже сильно постраждала від російської політики протягом останніх століть». У цьому контексті він згадав радянську окупацію та комунізм, додавши, що нікого в Польщі не потрібно переконувати в тому, що Росія сьогодні становить загрозу як для Польщі, так і для України.

«Україна сьогодні бореться за свій суверенітет і незалежність. Вона отримала від Польщі величезну підтримку – політичну, фінансову, військову, а також людську й суспільну. Мені здається, що нинішні коментарі з боку найвищих представників української влади є проявом далекосяжної невдячності щодо Польщі та поляків. Вони є образливими для Польщі та поляків», – заявив президентський міністр.

На думку Пшидача, українська сторона розраховує на те, що «змусить поляків замовкнути, закидаючи їм нібито проросійськість». Він оцінив, що «спроби звинувачувати Польщу в проросійськості є просто нахабством» у той момент, коли Польща проводить політику, спрямовану «на безпеку Польщі, європейську безпеку, а також на підтримку України».

Міністр також висловив сподівання, що в майбутньому польсько-українські відносини вдасться будувати на основі «дещо інших коментарів, слів і, можливо, дещо інших цінностей».

«Якщо хтось хоче бути частиною об’єднаної Європи, то на місці українських політиків я радше намагався б здобути симпатію Польщі, поляків і польського суспільства, а не ображати їх», – додав він.

Пшидач також розкритикував «частину польського ліберально-лівого істеблішменту», який, на його думку, «щоразу, коли з’являється можливість атакувати власну державу та власного президента, на жаль, завжди це робить».

Раніше того ж дня Пшидач повідомив, що українська сторона відмовилася від раніше узгодженої зустрічі двох президентів у Варшаві, запропонувавши натомість іншу, «віддалену в часі дату». Він оцінив, що українська сторона «не була зацікавлена в реальній дискусії з польським президентом».

Як повідомляв ZAXID.NET, чергове загострення у польсько-українських відносинах розпочалося після того, як президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування «імені Героїв УПА» Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Це рішення викликало різку критику в Польщі, де діяльність УПА залишається однією з найчутливіших тем двосторонніх відносин.

Наприкінці травня президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вважає недоречним збереження за Зеленським ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі, яку український президент отримав у 2023 році від тодішнього польського лідера Анджея Дуди за внесок у розвиток польсько-українського партнерства. Уже 19 червня Навроцький підписав указ про позбавлення Зеленського цієї відзнаки. Згодом про повернення найвищої польської нагороди також заявили колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, які розкритикували рішення польської влади.

Рішення польського президента спричинило нову хвилю взаємної критики. На цьому тлі між Києвом і Варшавою почастішали публічні суперечки щодо історичної пам’яті, а також пролунали взаємні звинувачення у погіршенні двостороннього діалогу. Додаткової напруги додали повідомлення польської сторони про перенесення раніше узгодженої зустрічі президентів України та Польщі.