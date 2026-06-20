За понад 300 років існування Ордена Білого Орла його офіційно забирали лише двічі

Після рішення Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого Орла в центрі уваги опинилася не лише постать президента України, а й список інших кавалерів найвищої польської нагороди. Як зауважив Дмитро Кулеба, її досі не втратили російська імператриця Катерина ІІ, за правління якої Польща зникла з карти Європи, та фашистський диктатор Беніто Муссоліні, союзник Гітлера під час окупації Польщі. На цьому тлі рішення щодо Зеленського спричинило нову хвилю суперечок про те, кого Польща вшановувала Орденом Білого Орла протягом останніх трьох століть.

Попри нинішню дискусію, за понад 300 років існування Ордена Білого Орла його офіційно забирали лише двічі, останньо – у Зеленського. Водночас серед нагороджених є чимало постатей, які в різні часи викликали і досі викликають суперечки.

Катерина II: імператриця, яка стерла Польщу з карти Європи

Російська імператриця Катерина II увійшла в історію як одна з найвпливовіших правительок XVIII століття. Водночас для поляків її ім'я нерозривно пов'язане з втратою незалежності. Саме за її правління Російська імперія посилила контроль над Річчю Посполитою, втручалася у внутрішню політику сусідньої держави та блокувала спроби реформувати країну.

Катерина II була однією з головних ініціаторок трьох поділів Польщі у 1772, 1793 та 1795 роках, після яких польська держава на понад століття зникла з політичної карти Європи. Попри це, вона залишається кавалеркою Ордена Білого Орла, який отримала у 1787 році.

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Олександр Суворов: полководець, якого у Польщі пам'ятають як ката Варшави

Російський генерал-фельдмаршал Олександр Суворов вважається одним із найуспішніших воєначальників в історії Російської імперії. Однак у польській історичній пам'яті його ім'я асоціюється насамперед із різаниною у Празі та масовим убивством мешканців передмістя Варшави під час придушення повстання Тадеуша Костюшка у листопаді 1794 року.

Після штурму російські війська вбили тисячі військових і цивільних, а падіння Праги фактично визначило поразку повстання. Саме після цих подій Польща опинилася на порозі остаточного, третього поділу. Попри таку репутацію в Польщі, Суворов також був нагороджений Орденом Білого Орла.

Якоб Сіверс: дипломат, який домігся поділу Польщі

Німець за походженням і російський дипломат на службі Катерини II Якоб Сіверс став однією з ключових постатей у реалізації політики Російської імперії щодо Речі Посполитої. У 1793 році він фактично керував роботою Гродненського сейму — останнього сейму Речі Посполитої. Під тиском російських військ депутати були змушені схвалити другий поділ Польщі та передачу значних територій Пруссії та Росії. Польські історики часто називають Сіверса символом зовнішнього диктату та втрати державного суверенітету. Парадоксально, але саме того року, коли він домігся затвердження поділу Польщі, дипломат отримав Орден Білого Орла.

Беніто Муссоліні: диктатор із польською нагородою

Одним із найконтроверсійніших кавалерів Ордена Білого Орла залишається італійський диктатор Беніто Муссоліні. Польща нагородила його у 1923 році, невдовзі після приходу до влади. На той момент Варшава, як і більшість європейських столиць, ще підтримувала дипломатичні відносини з новим італійським урядом, а вручення державних нагород іноземним лідерам було звичною практикою.

Однак уже через кілька років Муссоліні побудував у країні фашистський режим, ліквідував політичні свободи, переслідував опозицію та став одним із головних союзників Адольфа Гітлера. Після Другої світової війни його ім’я стало символом європейського фашизму, але польську нагороду в нього так і не відкликали.

Галеаццо Чано: зять Муссоліні та архітектор союзу з Гітлером

Орденом Білого Орла у 1938 році нагородили італійського політика Галеаццо Чано – міністра закордонних справ Італії, одного з найближчих соратників Беніто Муссоліні та його зятя. У другій половині 1930-х років Чано був однією з ключових фігур фашистського режиму та відповідав за зовнішню політику Рима.

Саме в цей період Італія активно зближувалася з нацистською Німеччиною. Чано брав участь у формуванні політичного союзу між Римом і Берліном та підтримував зовнішньополітичний курс, який згодом привів Італію до участі у Другій світовій війні на боці Адольфа Гітлера.

Попри те, що наприкінці війни Чано посварився з Муссоліні та навіть виступив за його усунення від влади, в історію він увійшов як один із найвпливовіших представників італійського фашистського істеблішменту. У 1944 році за наказом режиму Італійської соціальної республіки його розстріляли.

Філіпп Петен: герой Вердена, який став колаборантом

Французький маршал Філіпп Петен отримав Орден Білого Орла у 1922 році як один із героїв Першої світової війни. Його вважали рятівником Франції після битви під Верденом, а сама Франція була одним із ключових союзників відновленої польської держави.

Втім, під час Другої світової війни Петен очолив режим Віші, який співпрацював із нацистською Німеччиною. Після війни його засудили за державну зраду. Спочатку суд виніс смертний вирок, однак через поважний вік його замінили довічним ув’язненням. Попри це, Орден Білого Орла за ним формально залишився.

Міклош Горті: союзник Гітлера чи рятівник Угорщини

У 1929 році Орден Білого Орла отримав регент Угорщини Міклош Горті. Він керував країною майже чверть століття і досі залишається однією з найсуперечливіших постатей угорської історії.

За його правління Угорщина дедалі більше зближувалася з нацистською Німеччиною та фашистською Італією, а під час Другої світової війни воювала на боці держав Осі. Саме період правління Горті пов'язують із переслідуванням євреїв в Угорщині.

Водночас прихильники Горті стверджують, що він намагався зберегти угорську державність у складних міжнародних умовах. Суперечки навколо його постаті не вщухають і сьогодні, а прем’єр-міністр Віктор Орбан неодноразово позитивно висловлювався про його роль в історії країни.

Герхард Шредер: кавалер ордена і друг Путіна

Одним із найвідоміших сучасних кавалерів Ордена Білого Орла є колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. Президент Александр Квасневський нагородив його у 2002 році за внесок у розвиток польсько-німецьких відносин.

Однак уже після завершення політичної кар’єри Шредер став одним із найближчих західних партнерів Кремля. Він працював у структурах російських енергетичних гігантів, входив до керівництва Nord Stream та «Роснєфті» і не приховував особистої дружби з Владіміром Путіним.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Польщі неодноразово лунали заклики позбавити Шредера державних нагород. Проте жодних офіційних рішень із цього приводу ухвалено не було.

Мілош Земан: від захисту Кремля до критики Путіна

Ще одним сучасним кавалером польської нагороди є колишній президент Чехії Мілош Земан, якого Анджей Дуда відзначив у 2016 році.

До 2022 року Земан регулярно виступав із заявами, які критики називали проросійськими. Він критикував санкції проти Москви, виступав за зближення Європи та Росії, а після окупації Криму заявляв, що повернення півострова Україні є малореалістичним.

Після повномасштабного вторгнення Росії Земан кардинально змінив позицію, визнавши, що помилявся щодо Путіна. Однак його попередні заяви й досі залишаються предметом критики.

Антоній Мацеревич: сучасний політик

Антоній Мацеревич отримав Орден Білого Орла у 2022 році від президента Анджея Дуди за заслуги в антикомуністичному русі та участь у створенні Комітету захисту робітників. У Польщі його тривалий час вважали одним із символів боротьби з комуністичним режимом.

Втім, останніми роками ім'я колишнього міністра оборони дедалі частіше фігурує у політичних скандалах. У 2024 році урядова комісія поставила під сумнів діяльність створеної ним Смоленської підкомісії, яка роками розслідувала авіакатастрофу під Смоленськом. За висновками перевірки, її робота була неналежною, а витрати на діяльність перевищили 81 млн злотих.

Додаткового резонансу набула доповідь комісії з розслідування російських і білоруських впливів у Польщі. Її голова та керівник Агентства внутрішньої безпеки Польщі генерал Ярослав Стружик закликав прокуратуру перевірити, чи не містили дії Мацеревича ознак дипломатичної зради. Серед претензій – скасування закупівлі літаків-заправників для польських винищувачів F-16, що могло послабити обороноздатність країни, а також ліквідація більшості регіональних представництв військової розвідки та контррозвідки.

Саме тому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський нещодавно включив Мацеревича до переліку осіб, щодо яких, на його думку, варто переглянути доцільність збереження Ордена Білого Орла. Політик поставив його в один ряд із Катериною ІІ та Беніто Муссоліні, назвавши прикладом суперечливого кавалера найвищої польської нагороди.

Серед польських кавалерів Ордена Білого Орла також були постаті, які викликають неоднозначну реакцію в Україні. Зокрема, орден мав маршал Юзеф Пілсудський, з чиїм ім'ям пов'язують політику асиміляції українців у міжвоєнній Польщі, а також генерал Юзеф Галлер – командувач польських військ у війні проти Західноукраїнської Народної Республіки 1918–1919 років. Для поляків вони є героями державотворення, тоді як в українській історичній пам'яті їхні постаті оцінюють значно критичніше.