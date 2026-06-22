У крові водія виявили 0,48 проміле алкоголю

Галицький районний суд Львова виніс вирок 24-річному водієві легкового автомобіля Opel, який у квітні 2022 року спричинив смертельну аварію у стані алкогольного сп’яніння. Суд призначив йому 6 років тюрми з позбавленням права керування транспортними засобами протягом 5 років.

За матеріалами справи, аварія сталася 10 квітня 2022 року близько 22:30 у селі Арламівська Воля Яворівського району. 24-річний водій за кермом легковика Opel Vectra, будучи п’яним, їхав на вул. Центральній, 157, не справився з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, в’їхав у бетонний місток та перекинувся у кювет. Зазначається, що у його крові виявили 0,48 проміле алкоголю. У результаті отриманих травм пасажир помер у лікарні.

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У суді Сергій Савлик визнав вину частково та повідомив, що в день аварії вживав алкоголь, випивши близько 300 грамів вина. Обвинувачений заявив, що, на його думку, причинами аварії стали зіткнення автомобіля з містком, а також дії загиблого пасажира. За його словами, під час руху пасажир нібито вигукнув вимогу зупинитися та смикнув його за праву руку. Після цього автомобіль почало відносити вправо. Також обвинувачений зазначив, що така поведінка пасажира могла бути пов’язана з конфліктом, який, за його словами, стався напередодні в компанії.

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Суддя Віталій Радченко визнав Сергія Савлика винним за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого), призначивши йому 6 років тюрми з позбавленням права керування транспортними засобами протягом 5 років. Вирок можна оскаржити в апеляції.