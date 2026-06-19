Аварія сталася влітку 2023 року біля села Деревач

Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок 38-річному водієві вантажівки MAN, який у липні 2023 року спричинив смертельну ДТП на трасі Київ-Чоп, внаслідок якої загинув 37-річний львів’янин. Суд призначив йому один рік випробувального терміну, також він має щомісячно сплачувати дочці загиблого 6,7 тис. грн до досягнення повноліття та відшкодувати родині загиблого 320 тис. грн моральної шкоди.

За матеріалами справи, аварія сталася 5 липня 2023 року близько 7:20 біля села Деревач на Львівщині. 38-річний уродженець села Новосілка Опарська, Миколаївського району Тарас П. за кермом вантажівки MAN з напівпричепом Fruehauf в’їхав в авто Opel Vectra. Водій легкового автомобіля зупинився на дорозі через технічну несправність транспортного засобу. У результаті отриманих травм 37-річний львів’янин помер у лікарні.

Фото поліції

У суді Тарас П. визнав провину в ДТП, розкаявся та попросив м'якшого вироку. Обвинувачений також повідомив, що частково відшкодував завдану шкоду.

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Суддя Дмитро Кукса визнав Тараса П. винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), призначивши йому 3 роки тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року, але звільнив від тюремного ув’язнення, встановивши 1 рік випробувального терміну. Нагляд за ним покладено на начальника військової частини, оскільки чоловік є військовим.

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Також він повинен щомісячно сплачувати 6,7 тис. грн дочці загиблого до досягнення повноліття, тобто до 2031 року. Обвинуваченому суд призначив також сплатити 320 тис. грн моральної шкоди для родичів загиблого. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.