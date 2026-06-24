До схеми причетні колишні посадовці «Укрвуглереструктуризації» та керівник приватної фірми

Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних грошей на Волині, до якої причетні колишні керівник і головний інженер одного з підрозділів «Укрвуглереструктуризації», а також керівник приватного підприємства. Про це у середу, 24 червня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, у травні 2025 року державне та приватне підприємства уклали договір підряду в межах проєкту ліквідації шахти №1 в Нововолинську. Відповідно до умов договору, підрядник мав провести, зокрема, земляні роботи.

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Втім, як встановило слідство, фігуранти, серед яких колишній керівник та головний інженер відокремленого підрозділу «Західної дирекції з ліквідації шахт» ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація», оформлювали фіктивні акти виконаних робіт. На підставі цих документів держпідприємство переплатило підряднику понад 2,7 млн грн за перевезення ґрунту, якого фактично не було.

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Наразі трьом фігурантам оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та інших людей, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.