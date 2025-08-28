Вʼязні Дрогобицької виправної колонії не отримали зарлпти за роботу на шахті

Керівництво Дрогобицької виправної колонії №40 звернулося до суду з вимогою стягнути з державного підприємства «Волиньвугілля» понад 3,9 млн грн заборгованості за використання праці засуджених на шахті. Про це повідомляє видання «Буг».

Державна установа «Дрогобицька виправна колонія №40» звернулася з позовом до Господарського суду Львівської області проти держпідприємства «Волиньвугілля», оскільки останнє заборгувало заробітну плату засудженим, які працювали на шахті, відповідно до укладеного договору.

Загальна сума вимог становить 3,9 млн грн. Із них 3,7 млн грн – це основний борг за невиплачену працю, ще 177 тис. грн – нарахована пеня за протермінування виконання зобов’язань.

Позов подали на підставі договору, який регламентував умови використання праці засуджених. Попри передбачені виплати, гроші за їхню роботу так і не були перераховані.

14 липня 2025 року Господарський суд Львівської області ухвалив передати справу до Господарського суду Волинської області. Саме там розглядатимуть позов і вирішуватимуть питання стягнення боргу з ДП «Волиньвугілля».

Додамо, що згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, державне підприємство «Волиньвугілля» зареєстроване з 2003 року у місті Нововолинськ Волинської області. Воно спеціалізується на добуванні камʼяного вугілля, оптовій торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом тощо. Директором підприємства вказаний Сергій Смеречанський.