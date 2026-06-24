ДБР розпочало розслідування незаконного утримування у ТЦК в Миколаєві

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження після перевірки Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Миколаївському обласному ТЦК та СП. Про це у середу, 24 червня, повідомили на сайті ДБР.

Слідчі ДБР відреагували на повідомлення омбудсмана Дмитра Лубінця про незаконне утримання чоловіків у Миколаївському обласному ТЦК та СП. Під час перевірки правоохоронці підтвердили, що у ТЦК дійсно утримували одного з чоловіків протягом 18 днів без зв’язку з рідними. Також підтверджено, що він має зламані ребра. За словами постраждалого, травм йому завдав правоохоронець під час мобілізації.

ДБР розпочало кримінальні провадження за фактами перевищення службових повноважень з боку правоохоронця (ч. 2 ст. 365 КК України) та умисного нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України).

Нагадаємо, 23 червня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, що під час перевірки у Миколаївському обласному ТЦК та СП виявили низку порушень. За його словами, у будівлі незаконно утримували шістьох чоловіків. Вони мають підстави для відстрочки від мобілізації, а також серйозні захворювання. Зокрема, за даними омбудсмана, один з утримуваних хворіє на вірусний гепатит.

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