Валерій Курко був звільнений з посади комбрига у лютому 2024 року

Колишньому командиру львівської 103 бригади ТрО полковнику Валерію Курку оголосили підозру в кримінальному провадженні, відкритому за статтею про недбале ставлення до військової служби. Валерія Курка обвинувачують у незаконних виплатах бойових по 100 тис. грн за період з квітня 2023 до січня 2024 року на загальну суму майже 80 млн грн.

«Сьогодні колишньому першому командиру 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України полковнику Валерію Курку вручили підозру», – повідомив 22 червня голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Керівник ОДА вважає підозру Валерію Курку «переслідуванням» та заявив про готовність взяти його на поруки.

«Валерій Курко – людина, яка фактично з нуля створила 103 бригаду та взяла на себе відповідальність за її формування в один із найскладніших моментів для нашої держави. Згодом разом з особовим складом бригади він виконував бойові завдання у найгарячіших точках фронту. За цей час і він, і його бійці неодноразово довели свою відданість Україні та військовій присязі», – додав Максим Козицький.

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Як розповів ZAXID.NET адвокат Андрій Мартинюк, його підзахисного Валерія Курка звинувачують у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 ККУ). Йдеться про виплати по 100 тис. грн бійцям. Адвокат назвав таке обвинувачення «надуманим». Загальну суму збитків захисник не уточнив.

У прокуратурі у сфері оборони Західного регіону повідомили, що екскомандира підозрюють у незаконних виплатах на майже 80 млн грн за період з квітня 2023 до січня 2024 року.

«Водночас встановлено, що колишній командир підписував накази про нарахування такої винагороди військовослужбовцям (по 100 тис. грн, – рел.), які у відповідні періоди не мали правових підстав для її отримання», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури.

Галицький районний суд Львова відхилив клопотання прокурорів про обрання Валерію Курку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та визначив йому розмір застави у 66,5 тис. грн.

Полковник Курко очолював 103 бригаду ТрО понад два роки – з моменту її створення у січні 2022 до лютого 2024 року.