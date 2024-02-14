Валерій Курко очолював 103 бригаду від моменту її створення

Командира 103 бригади сил територіальної оборони ЗСУ Валерія Курка звільнили з посади. Про це повідомляється на сторінці бригади у середу, 14 лютого. Полковник Валерій Курко очолював бригаду понад два роки – від моменту її створення на початку 2022 року.

«Згідно з рішенням найвищого військового командування, я залишаю посаду командира 103 окремої бригади територіальної оборони. І мені не соромно за жоден день, проведений на цій посаді», – йдеться у дописі від імені Валерія Курка на сторінці бригади.

Валерій Курко зазначив, що йому довелося створювати бойову бригаду «з нуля», залучивши понад 4000 добровольців, які ніколи не асоціювали себе з військовою службою, і вже 23 місяці бригада перебуває на лінії безпосереднього зіткнення з ворогом.

Екс-комбриг подякував за службу усім побратимам та зазначив: «Вірю, що 103 бригада територіальної оборони Збройних сил України впевнено нестиме свою бойову славу під нашим бойовим прапором, який ми здобували разом. А шлях у нас всіх один – до беззаперечної Перемоги!».

Зазначимо, ще наприкінці січня з’явилася неофіційна інформація про відсторонення Валерія Курка від посади командира 103 бригади, однак тоді в бригаді відмовилися від будь-яких коментарів. Також сам Валерій Курко відмовився коментувати ZAXID.NET інформацію про своє відсторонення.

Полковник Курко очолював 103 бригаду ТрО з моменту її створення у січні 2022 року. Раніше був командиром третього батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та брав участь в обороні Донецького аеропорту. У серпні 2022 року указом президента нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.