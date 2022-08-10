Раніше Валерій Курко командував третім батальйоном 80-ї окремої десантно-штурмової бригади

Президент України нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня полковника Валерія Курка, командира 103 бригади Сил ТрО ЗСУ, повідомив голова Лвівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Полковника Валерія Курка відзначено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. До призначення командиром 103 бригади Сил ТрО ЗСУ Валерій Курко був командиром третього батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та брав участь в обороні Донецького аеропорту. Нагадаємо, раніше Військовослужбовці 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ отримали почесні відзнаки від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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