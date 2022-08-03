Військовослужбовці 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ отримали почесні відзнаки від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це інформує прес-служба бригади.

Нагороди бійцям присвоїли за доблесну військову службу та сумлінне виконання свого обов’язку із захисту Батьківщини. Відзнаки вручив командир бригади Валерій Курко.

«Дякую вам, що мужньо виконуєте свій обов’язок. Що бороните країну тут, на передніх рубежах, від ворога. Ми неодмінно переможемо. Бо маємо те, що не може навіть осягнути ворог. Ми боремось за свою свободу. За життя своїх сімей, дітей. За свою Батьківщину. Усвідомлення цього є найкращою мотивацією. А перемога над ворогом, коли ми виженемо окупантів зі своєї землі, стане найкращою нагородою», – сказав Валерій Курко.

Раніше президент України відзначив почесною відзнакою «За мужність та відвагу» військові частини Десантно-штурмових військ ЗСУ, у тому числі львівську 80 окрему десантно-штурмову бригаду.