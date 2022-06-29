Президент України відзначив почесною відзнакою «За мужність та відвагу» військові частини Десантно-штурмових військ ЗСУ, у тому числі львівську 80 окрему десантно-штурмову бригаду. Відповідний указ президент підписав у вівторок, 28 червня.

Так, указом президента Володимира Зеленського №450/2022 від 28 червня відзначено почесною відзнакою «За мужність та відвагу» такі військові частини:

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;

79 окрема десантно-штурмова бригада;

80 окрема десантно-штурмова бригада;

81 окрема аеромобільна бригада;

95 окрема десантно-штурмова бригада.

Як уточнили у Генштаб ЗСУ, почесну відзнаку «За мужність та відвагу» присвоює президент України за поданням головнокомандувача Збройних Сил України. У разі відзначення військової частини відзнакою «За мужність та відвагу» до трубки верхівки держака бойового прапора відповідної військової частини прикріплюється двостороння стрічка зеленого захисного кольору, обшита по периметру золотавим кантом. На одному кінці стрічки з обох сторін золотавими літерами вишиті напис «За мужність та відвагу» і зображення знака Княжої Держави Володимира Великого. Інший кінець стрічки з обох сторін прикрашений рослинним орнаментом та зображенням медальйона-підвіски знака президента України. Кінці стрічки прикрашені золотою бахромою.