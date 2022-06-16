Президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою ракетний полк, що базується на Львівщині. Йдеться про 223 зенітний полк імені Українськиих Січових Стрільців, повідомив голова ЛОВА Максим Козицький у четвер, 16 червня.

Бійці 223 зенітного ракетного полку, який базується на Львівщині, отримали почесну відзнаку «За мужність та відвагу».

«Відзнаки вручили, щоб вшанувати мужність та героїзм особового складу військових частин Повітряних Сил Збройних Сил України, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ведення бойових дій та виконання бойових завдань. Слава Повітряним Силам ЗСУ!», – написав Козицький.

До слова, окрім воїнів зі Львівщини, відзначики отримали ще шість бригад з інших областей.