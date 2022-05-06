Президент вперше вручив військовим нову відзнаку «Хрест бойових заслуг»
Першими нову відзнаку отримали п’ятеро військових
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Відзнаку «Хрест бойових заслуг» в Україні вручили вперше
П’ятеро військових, серед яких головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, отримали з рук президента Володимира Зеленського нову відзнаку «Хрест бойових заслуг».
«Наші герої виявляють видатну хоробрість і відвагу, захищаючи рідну землю. Їхні подвиги під час виконання бойових завдань надихають і не залишаються непоміченими. З великою вдячністю вручив українським воїнам нову відзнаку Хрест бойових заслуг. Дякую за службу! Переможемо!» – написав президент у п’ятницю, 6 травня, у Facebook.
Як уточнив прес-секретар президента Сергій Никифоров у коментарі «Українській правді», відзнаку отримали п’ятеро військових, серед яких головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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