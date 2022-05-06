Відзнаку «Хрест бойових заслуг» в Україні вручили вперше

П’ятеро військових, серед яких головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, отримали з рук президента Володимира Зеленського нову відзнаку «Хрест бойових заслуг».

«Наші герої виявляють видатну хоробрість і відвагу, захищаючи рідну землю. Їхні подвиги під час виконання бойових завдань надихають і не залишаються непоміченими. З великою вдячністю вручив українським воїнам нову відзнаку Хрест бойових заслуг. Дякую за службу! Переможемо!» – написав президент у п’ятницю, 6 травня, у Facebook.

Як уточнив прес-секретар президента Сергій Никифоров у коментарі «Українській правді», відзнаку отримали п’ятеро військових, серед яких головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.