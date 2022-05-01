Ненсі Пелосі відзначили за зміцнення співпраці між Україною та США, а також підтримку суверенної, незалежної та демократичної України

Спікерка нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі прибула з офіційним візитом до Києва. Вона вже зустрілася з президентом Володимиром Зеленським на території Офісу глави держави.

«Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави!», – йдеться у повідомленні прес-служби президента.

Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

«Ми відвідуємо вас, аби подякувати за вашу боротьбу за свободу і сказати, що ви є передовою свободи і що ваша боротьба – це боротьба за всіх. І ми готові залишатися поруч, доки ця боротьба не буде завершена», – сказала спікерка Палати представників під час зустрічі.

Спікерку Конгресу США президент України нагородив орденом княгині Ольги. Таким чином, гарант відзначив вагомий особистий внесок у Ненсі Пелосі у зміцнення співпраці між Україною та США, а також підтримку суверенної, незалежної та демократичної України.

Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам та особисто Ненсі Пелосі за зусилля щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

«Дуже важливі сигнали, дані сьогодні Сполученими Штатами та президентом Байденом. Це нещодавні потужні кроки для оборони та фінансової підтримки України, а також рішення про ленд-ліз, ми вдячні за це», – цитує Зеленського прес-служба.

Нагадаємо, що раніше, 24 квітня, Київ відвідали державний секретар США Етоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін, переговори з якими президент України Володимир Зеленський назвав «обнадійливими і результативними».